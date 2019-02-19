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رفض استئناف رئيس حى مصر القديمة ضد حبسه احتياطيا على ذمة قضية الرشوة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:37 م
رفض استئناف رئيس حى مصر القديمة ضد حبسه احتياطيا على ذمة قضية الرشوة محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت محكمة جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، رفض الاستئناف المقدم من رئيس حي مصر القديمة ، ومتهم أخر وسيط، على تجديد حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتلقى رشوة مقدرها 2 مليون.
 
 
وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
 
 
وتبين أن مبلغ الرشوة من أحد مقاولى الهدم المتعاملين مع الحى، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
 
 
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة.
 
 
 

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