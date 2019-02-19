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رئيس جامعة بنى سويف: مكافأة 10 آلاف جنيه للباحث المتميز

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:14 م
رئيس جامعة بنى سويف: مكافأة 10 آلاف جنيه للباحث المتميز الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن مكافآة تبلغ عشرة آلاف جنيها للباحث المتميز الذي يقوم بنشر عشرة أبحاث فأكثر في العام الميلادي الواحد، وذلك في إطار تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على نشر الأبحاث دوليا - جاء ذلك خلال تراسخه لاجتماع مركز تطوير الأداء ، بحضور  نواب رئيس الجامعة، ومدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار منصور حسن إلى أن هناك مكافآت متنوعة للنشر الدولي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في كل التخصصات العلمية، منها مكافأة للباحث الأعلى في الاستشهادات المرجعية، والنشر في المجلات المميزة مثل نايتشر Nature وساينس Science، والباحث الأكثر مرجعية في العالم، والحاصلين على جائزتي نوبل في العلوم أو فيلدس في الرياضيات.

كما ناقش الاجتماع تقارير إنجازات مكتب التصنيف الدولي، ومكتب المعامل والأجهزة وما يتضمنه من نتائج عملية فحص الأجهزة من الفئة Aلكليات العلوم والصيدلة والطب البيطري والدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

 

 

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