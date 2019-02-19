video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بحضور وزيرا التعليم العالى المصرى والسودانى..

رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:57 م
رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية وزير التعليم العالى مع الوزير السودانى ورئيس جامعة المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إنطلاق فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، والذى افتتحه اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور الصادق الهادى وزير التعليم العالى والبحث العلمى السودانى، وتنظمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

أشار مبارك إلى أن الملتقى يشارك به 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، ويأتى تدعيما للعلاقات المصرية السودانية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، واستعراض رؤية التعليم العالي فى البلدين، كما إلتقى بالوزير السودانى على هامش الملتقى مؤكدا على علاقات التعاون المتميزة بين الجامعات المصرية والسودانية، واتفاقيات التعاون بينهم والتبادل الطلابى لتبادل الخبرات المشتركة، متمنيا المزيد من التعاون.

هذا وقد أعلن الوزير السودانى عن إنشاء صندوق بحثى مشترك يهتم بقضايا البحث العلمى المشتركة بين مصر والسودان، وخاصة فى مجالات الصحة، والمياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط الجامعات بسوق العمل بما يعود بالنفع على البلدين، وقيام مركز أبحاث وادى النيل بتقديم الاستشارات والرؤى العلمية والإستراتيجية وخاصة فى قضايا المياه والطاقة، وأهمية تنظيم مهرجان دولى لطلاب وادى النيل يشمل العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية، لاكتشاف قدراتهم وميولهم، كما حضر مبارك افتتاح معرض الجامعات المصرية السودانية الذى أقيم على هامش فعاليات الملتقى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنوفية تدشن مبادرة "هانجملها" بزراعة أشجار الزيتون والرمان والليمون

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

وزير التعليم السودانى

ملتقى الجامعات




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة