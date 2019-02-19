رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية

المنوفية – محمود شاكر

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إنطلاق فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، والذى افتتحه اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور الصادق الهادى وزير التعليم العالى والبحث العلمى السودانى، وتنظمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

أشار مبارك إلى أن الملتقى يشارك به 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، ويأتى تدعيما للعلاقات المصرية السودانية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، واستعراض رؤية التعليم العالي فى البلدين، كما إلتقى بالوزير السودانى على هامش الملتقى مؤكدا على علاقات التعاون المتميزة بين الجامعات المصرية والسودانية، واتفاقيات التعاون بينهم والتبادل الطلابى لتبادل الخبرات المشتركة، متمنيا المزيد من التعاون.

هذا وقد أعلن الوزير السودانى عن إنشاء صندوق بحثى مشترك يهتم بقضايا البحث العلمى المشتركة بين مصر والسودان، وخاصة فى مجالات الصحة، والمياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط الجامعات بسوق العمل بما يعود بالنفع على البلدين، وقيام مركز أبحاث وادى النيل بتقديم الاستشارات والرؤى العلمية والإستراتيجية وخاصة فى قضايا المياه والطاقة، وأهمية تنظيم مهرجان دولى لطلاب وادى النيل يشمل العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية، لاكتشاف قدراتهم وميولهم، كما حضر مبارك افتتاح معرض الجامعات المصرية السودانية الذى أقيم على هامش فعاليات الملتقى.