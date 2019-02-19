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رئيس جامعة القاهرة يفتتح كلية الدراسات الأفريقية العليا بعد تغيير مسماها.. صور

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:30 م
رئيس جامعة القاهرة يفتتح كلية الدراسات الأفريقية العليا بعد تغيير مسماها.. صور أثناء افتتاح كلية الدراسات الأفريقية العليا
وائل ربيعى
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افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كلية الدراسات الأفريقية العليا بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتحويلها من معهد إلى كلية، على هامش فعاليات افتتاح الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد أفريقي، بحضور الدكتور محمد نوفل عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين،  كما عقد رئيس الجامعة إجتماعاً مع مجلس كلية الدراسات الأفريقية العليا لبحث سبل تطوير الكلية فى المرحلة القادمة، بما يخدم الأهداف التى أنشئت من أجلها، وهى خدمة القارة الإفريقية.
 
واستعرض الخشت، خلال الاجتماع، التوجهات الوطنية بشأن الملف الإفريقى، ودور الكلية فى البحوث والدراسات المتعلقة بأفريقيا وربط البحوث والدراسات التى تجريها الكلية بسياسات الدولة المصرية وتنفيذ التكليفات الاستراتيجية، بإعتبارها بيت خبرة أفريقية.
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، علي ضرورة تغيير اللوائح الدراسية الخاصة بكلية الدراسات الإفريقية العليا، عقب تغيير مسماها، بهدف تطوير معايير الدراسة ووضع شروط ومقاييس جديدة، ترتقى بالبحث العلمى لخدمة قارة إفريقيا، مؤكداً أن القارة الأفريقية تمتلك ثروات عظيمة، والإنسان الأفريقي يمتلك قدرات خاصة.
 
وكان رئيس جامعة القاهرة قد إفتتح الدورات التدريبية لمشروع 1000 قائد أفريقي الذي أطلقته الجامعة في يناير الماضي، تزامناً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
 
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