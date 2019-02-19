رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير بريطانيا لبحث التعاون الأكاديمى

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، السير جيفرى ادامز سفير بريطانيا بالقاهرة، فى أول زيارة له للجامعة بعد توليه مهام منصبه الجديد، للتعارف وبحث سبل التعاون مع الجامعات البريطانية فى المجالات الأكاديمية والبحثية فى التخصصات المختلفة.

وهنأ رئيس الجامعة، السفير فى بداية اللقاء على منصبه الجديد متمنياً له التوفيق، وأوضح ان جامعة الإسكندرية لديها العديد من اتفاقيات التعاون والبرامج والمشروعات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات البريطانية، ورحب باستقبال طلاب من بريطانيا للدراسة بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب لتعلم اللغة والثقافة العربية.

وأكد السفير خلال الزيارة اهتمامه بملف التعليم، مشيرا إلى ضرورة التوسع والتنوع وجذب شركاء لنقل التكنولوجيا الحديثة فى المجالات العلمية الحديثة المختلفة، بما يحقق منافع مشتركة لكلا الطرفين، كما أبدى السفير تفاؤله بالإنجازات والمشروعات العلمية التى تجرى على أرض مصر وبناء جامعات دولية على أحدث الطرز العلمية فى مدينة العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تأتى وفق رؤية ثاقبة بأهمية العلم والبحث العلمى فى نهضة الأمم، وضرورة التحرك فى هذا المسار لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات وصناعة المستقبل، كما أشاد السفير بالتقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى .