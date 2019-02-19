رئاسة مركز بلاط بالوادى الجديد تنفذ حملة إزالة تعديات على 9 أفدنة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بنطاق دائرة المركز، والتى لم يتم الإنتهاء من إجراءات تقنينها وفقا للقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧، وذلك بحضور المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط، واللجنة المختصة، حيث تمت إزالة البئر السطحى وإعادة الشيئ لأصله، وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت إلى جهات الاختصاص.

وقال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة بلاط، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه تم تنفيذ قرار إزالة التعديات على مساحة 9 أفدنة أملاك دولة، وذلك بعد استنفاذ المدة المحددة لتقنين الأوضاع، بها كما تم توجيه إنذارات بسرعة التقنين، ولم يتم الرد على الوحدة المحلية، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنتفع بإعتباره متعديا على أراضى الدولة، حيث تم ردم مصدر النيابة وإزالة المواسير وإعادة الشئ لاصله مرة أخرى.