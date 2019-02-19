دواوين الوزارات.. التعليم: 430 ألف شخص تقدموا لمسابقة المعلمين المؤقتة

إعداد - سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.



وزارة التضامن:





وزارة التربية والتعليم:









وزارة الصحة:







وزارة الإسكان:









وزارة الزراعة:

وزارة النقل:

وزارة القوى العاملة :

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:





وزارة السياحة :