دواوين الوزارات.. التعليم: 430 ألف شخص تقدموا لمسابقة المعلمين المؤقتة

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن:
التضامن تعلن بدء العمل فى 3 محافظات جديدة لبرنامج أطفال بلامأوى والمشردين
التضامن تفتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية من الغد وحتى 7 مارس المقبل
"التضامن" تتعامل مع 4743 مشردا وطفل بلا مأوى
وزارة التربية والتعليم:
التعليم تؤكد 82 شخص حاصل على الدكتوراة تقدم بمسابقة المعلمين المؤقتة
"التعليم" تبدأ اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة الأسبوع المقبل
التعليم: مسابقة العقود المؤقتة تقدم لها نحو 430 ألف شخص
وزارة الصحة:
وزيرة الصحة تقرر زيادة منح الوفاة للعاملين بالوزارة لـ 20 ألف جنيه
الصحة: العمل ببروتوكولات علاجية جديدة بوحدات الرعاية الأساسية فى المحافظات
وزارة الإسكان:
وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعى ويشدد على سرعة التنفيذ
طرح 99 محلا تجاريا وصيدليتين أسفل عمارات مشروع "روضة السيدة" للبيع بالمزاد
وزارة الزراعة:
"الزراعة" تطرح منتجات الخضر من الزراعات المحمية للبيع بأسعار مخفضة
وزارة الزراعة تعلن الاستجابة لشكاوى المواطنين بنسبة 100%
الزراعة: حصول معمل "البروسيلا" ببحوث التناسليات الحيوانية على "الأيزو"
وزارة النقل:
شاهد فى دقيقة.. معلومات عن الكارت الذكى لمرضى السرطان لاستقلال القطارات مجانا
وزير النقل: المشروع القومى للطرق يقلل الحوادث ويساهم فى تنمية المناطق العمرانية
المترو: حركة الخط الأول تعود لطبيعتها من حلوان لمحطة المرج القديمة اليوم
وزارة القوى العاملة :
وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يسلمان 750 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة
وير القوى العاملة يشهد توقيع 32 اتفاقية بصرف علاوة 10% لـ 10 آلاف عامل
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
وزارة الهجرة تطالب بمراعاة أبعاد الأمن القومى فى نشر مشاكل تخص المصريين بالخارج
الهجرة تطلق احتفالية للاحتفاء بـ ذوى القدرات الخاصة لجاليات أرمينيا و قبرص واليونان
وزارة السياحة :
" المنشآت الفندقية" : موسم السدة الشتوية انتهى بنجاح للمرة الأولى منذ سنوات..فيديو
السياحة تؤكد إطلاق معايير تصنيف الفنادق الجديدة يونيو المقبل
وزيرة السياحة : انتخابات اتحاد الغرف أول خطوة فى الإصلاح التشريعى
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