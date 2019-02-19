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خالد الهيل يفضح "تميم": شق الصف الكويتى وغرر بضعفاء النفوس ضد دول المقاطعة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:47 م
خالد الهيل يفضح "تميم": شق الصف الكويتى وغرر بضعفاء النفوس ضد دول المقاطعة المعارض القطرى خالد الهيل
كتب محمد عبد العظيم
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فضح خالد الهيل المعارض القطرى، أمير الإرهاب تميم بن حمد، ودوره فى شق الصف الكويتى، واستغلال ضعفاء النفوس للإساءة لدول المقاطعة وتحويلهم إلى عملاء لجهاز أمن الدولة فى قطر.

وقال خالد الهيل: "تميم بن حمد شق الصف الكويتي وغرر بضعفاء النفوس واستئجرهم للإساءة للدول المقاطعة فأصبحوا عملاء لجهة اجنبية وأبواق تخدم أجندة جهاز أمن الدولة في قطر، لم يحترموا أمير الكويت ولا القانون الكويتي فأصبحوا معرضين للسجن بسبب تجاوزهم حدود الأدب والآن يبكون ويهاجمون القضاء الكويتي".  

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وأضاف: "اذكر أبواق وعملاء تنظيم الحمدين في الكويت ، امير الكويت هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وليس خيال المآته تميم بن حمد!.. تميم بتصرفاته الصبيانية في الكويت يقول " انا اكرم على شعب الكويت من اميرها" وهذا كلام مرفوض.. الله يعز الشيخ صباح وأهل الكويت الطيبين".

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