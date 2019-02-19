خارجية إيطاليا: رفض مادورو دخول أعضاء برلمان أوروبا لا يساعد فى حل مشكلة فنزويلا

هناء أبو العز

انتقد وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى، منع السلطات فى فنزويلا تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو، وفدا برلمانيا أوروبيا من دخول البلاد.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد شدد موافيرو فى تصريح من بروكسل على "إن الانفتاح على الحوار شرط لا غنى عنه للتغلب بطريقة سلمية وبناءة، على الأزمة السياسية والمؤسسية الخطيرة للغاية فى فنزويلا".

وأضاف "بالكلمات، كلهم يقولون ذلك، ولكن يتعين أن تتناسق الإجراءات مع الكلمات".

ورأى وزير الخارجية الايطالى، أن رفض فنزويلا دخول أعضاء بالبرلمان الأوروبى لا يساعد فى البحث عن حل.

وكان البرلمان الأوروبى، أقر فى تصويت غير ملزم للدول الأعضاء فى الاتحاد، الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، ولكن نواب كتلة الإئتلاف الثنائى الحاكم فى إيطاليا (حركة خمس نجوم وحزب الرابطة) أعلنوا أنهم قد امتنعوا عن التصويت فى الاقتراع البرلمانى الأوروبى التزاما بالموقف المعلن فى روما.