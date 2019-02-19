video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية إيطاليا: رفض مادورو دخول أعضاء برلمان أوروبا لا يساعد فى حل مشكلة فنزويلا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:37 ص
خارجية إيطاليا: رفض مادورو دخول أعضاء برلمان أوروبا لا يساعد فى حل مشكلة فنزويلا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
هناء أبو العز
إضافة تعليق

انتقد وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى، منع السلطات فى فنزويلا تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو، وفدا برلمانيا أوروبيا من دخول البلاد.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد شدد موافيرو فى تصريح من بروكسل على "إن الانفتاح على الحوار شرط لا غنى عنه للتغلب بطريقة سلمية وبناءة، على الأزمة السياسية والمؤسسية الخطيرة للغاية فى فنزويلا".

وأضاف "بالكلمات، كلهم يقولون ذلك، ولكن يتعين أن تتناسق الإجراءات مع الكلمات".

ورأى وزير الخارجية الايطالى، أن رفض فنزويلا دخول أعضاء بالبرلمان الأوروبى لا يساعد فى البحث عن حل.

وكان البرلمان الأوروبى، أقر فى تصويت غير ملزم للدول الأعضاء فى الاتحاد، الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، ولكن نواب كتلة الإئتلاف الثنائى الحاكم فى إيطاليا (حركة خمس نجوم وحزب الرابطة) أعلنوا أنهم قد امتنعوا عن التصويت فى الاقتراع البرلمانى الأوروبى التزاما بالموقف المعلن فى روما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحت شعار "لا للحرب".. فنزويلا تقرر إقامة حفلين على حدودها

مظاهرات فى الأرجنتين ضد تدخل واشنطن بشئون فنزويلا

فنزويلا

نيكولاس مادورو

انقلاب فنزويلا

الاتحاد الاوروبى

ايطاليا




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة