حى الجمرك بالإسكندرية: تنفيذ 6 قرارات غلق للمحال التجارية المخالفة باللبان

شنت إدارة رخص المحلات بحى الجمرك بالاسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة لتنفيذ 6 قرارات غلق للمحال التجارية المخالفة بمنطقة اللبان، والتى قد تلقى حى الجمرك عدد من الشكاوى المتكررة بشأنها.

وذلك بناًء على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، بالاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أسباب الشكوى، بالإضافة إلى فرض الانضباط والالتزام بالضوابط القانونية بنطاق الحى.

وتم تنفيذ الحملة، بشارع الفراهدة لمحل "بيع قطع غيار سيارات"، وفى شارع الجزائر، تم غلق مقهى مخالف، وتم تلقى العديد من الشكاوى المختلفة بشأنه من التعدى على حرم الطريق والضوضاء التى يُسببها لسكان المنطقة.

بالإضافة إلى، غلق محل "خردة حديد" بشارع عثمان أباظة، كان قد تلقى حى الجمرك العديد من الشكاوى من ساكنى المنطقة بشأنه، لأنه يستخدم النيران بشكل غير منضبط، ويُسبب التلوث البيئى للمنطقة.

كما تم المرور بشارع إسماعيل مهنا، وبشارع عبد المنعم، وتم تنفيذ قرارات الغلق على المحال التجارية المخالفة، والتى يتم إدارتها بدون ترخيص، وقد سبق وتم تحرير محاضر لهم من قبل مكتب الأمن الصناعى.