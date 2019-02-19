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"حكومة الأردن": نقف إلى جانب مصر فى جهودها للتصدى للعصابات الإرهابية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:22 م
"حكومة الأردن": نقف إلى جانب مصر فى جهودها للتصدى للعصابات الإرهابية رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز
كتب : أحمد جمعة
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دانت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، التفجير الإرهابى الذي نفذه أحد الإرهابيين فى منطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة، مساء أمس الاثنين، وأدى إلى استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين.

 

وأكدت غنيمات وقوف الأردن إلى جانب مصر فى جهودها للتصدي للعصابات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، مشددة على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب الأعمى الذي يذهب ضحيته الأبرياء.

 

وتقدمت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، بأصدق مشاعر العزاء إلى الحكومة والشعب المصري الشقيق وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت استشهاد شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنياً، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك فى منطقة الدرب الأحمر.

 


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