حتى 7 مارس المقبل.. اليوم بدء تلقى طلبات حج القرعة بوزارة الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

يبدأ اليوم الثلاثاء قبول طلبات التقدم لحج القرعة بوزارة الداخلية، لهذا العام 1440هـ / 2019 حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل، ويتم التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.