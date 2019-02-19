حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

ترجع الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام أول، يفيد بقيام " هانى م" 23 سنة عاطل، و "محمد ع"25 سنة عاطل ، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم " 22 قرص من الترمادول المخدر ، 10 قطع حشيش، وبسؤالهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم وترويجهم للمواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.