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حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام 4 أيام

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:01 م
حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام 4 أيام مخدر الترامادول-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام،  بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام،  4 أيام على ذمة التحقيقات .
 
ترجع  الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام أول، يفيد بقيام " هانى م" 23 سنة عاطل، و "محمد ع"25 سنة عاطل ، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم " 22 قرص من الترمادول المخدر ، 10 قطع حشيش، وبسؤالهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم وترويجهم للمواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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