حبس تشكيل عصابى لاتهامه بسرقة 126 ألف جنيه من سيارة بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 160 ألف جنيه من سيارة مهندس بمنطقة التجمع، حيث نجح رجال مباحث قسم التجمع الخامس، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى، وبعض المتعلقات من داخل سيارة، حال توقفها أسفل أحد العقارات.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "مهندس"، يفيد باكتشافه كسر زجاج سيارة ملكه، وسرقة مبلغ مالى قدره 160 ألف جنيه، وبعض المتعلقات، حال توقفها أسفل العقار سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم "حسن.ف.ح"سن 51- عاطل، "مسجل خطر" "نشل"- سبق اتهامه فى 34 قضية آخرهم قضية " سرقة بالإكراه" وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بالإشتراك مع كلاً من " مجدى.ع" سن 56 - عاطل، - (مسجل خطر "سرقات عامة") - سبق إتهامه فى 38 قضية آخرهم قضية " سرقة"، و "محمد.ح" سن 24- عاطل، (نجل الأول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سيارة " ملك وقيادة الأول"، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، مبلغ مالى قدره "26,500 ألف جنيه").

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع وكسر زجاج السيارة "، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وبإرشاد الأول تم ضبط سيارة ملاكى أقر بأنها من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، وأضاف بتخلصه من باقى المتعلقات المستولى عليها بإلقائها أعلى الطريق الدائرى "ولا يمكنه الإرشاد عنها "، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.