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جيران إرهابى "الدرب الأحمر" يستنكرون فعلته: "مثواه جهنم وبئس المصير"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:13 ص
جيران إرهابى "الدرب الأحمر" يستنكرون فعلته: "مثواه جهنم وبئس المصير" جانب من الحادث الإرهابى
كتب أحمد الجعفرى
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استنكر جيران الإرهابى "الحسن عبد الله" حادث الانفجار الذى وقع مساء أمس الإثنين بمنطقة الدرب الأحمر، معبرين عن تبرئهم منه ومن فعله، مؤكدين أنهم فى المنطقة منذ سنوات عديدة ولم تشهد أى حوادث عنف أو إرهاب.

وقال "محمد.ش" 67 عامًا، إن عائلة المتهم تبرأت منه، لذلك فهو يعيش وحده فى المنطقة منذ سنوات عديدة، وأشقائه جميعهم متزوجن ويقيمون فى مناطق متفرقة بالقاهرة، وجميعهم ذوو مستويات اجتماعية طيبة.

وتابع "محمد": "حسبى الله ونعم الوكيل فيه فقد تسبب فى وفاة أناس أبرياء لا ذنب لهم وإصابة آخرين، مثواه جهنم وبئس المصير، لا يمكن أن نتخيل أن يقتل مسلم آخر غدرًا بتلك الطريقة البشعة".

فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.


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