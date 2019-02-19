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جولة جديدة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية تبدأ اليوم فى واشنطن

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:02 ص
جولة جديدة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية تبدأ اليوم فى واشنطن ترامب وشى جين بينج
رويترز
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قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين ستبدأ فى واشنطن اليوم الثلاثاء، وستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى فى وقت لاحق من الأسبوع.

وتأتى المحادثات عقب جولة مفاوضات اختتمت فى بكين الأسبوع الماضى دون التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها أحرزت تقدما بشأن قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وذكر البيت الأبيض فى بيان أن المحادثات تهدف إلى "إجراء تغييرات هيكلية ضرورية فى الصين تؤثر على التجارة بين الولايات المتحدة والصين. سيناقش الجانبان أيضا تعهد الصين بشراء كمية كبيرة من السلع والخدمات من الولايات المتحدة".

 

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