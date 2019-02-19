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جنايات المنيا تحيل 3 أشقاء للمفتى لنظر رأيه بإعدامهم بتهمة القتل بقضية ثأر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:27 م
جنايات المنيا تحيل 3 أشقاء للمفتى لنظر رأيه بإعدامهم بتهمة القتل بقضية ثأر محكمة - أرشيفية
فريق المحافظات
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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ وبحضور أحمد عصام إبراهيم وكيل النيابة وبأمانة سر محسن فكرى ألشيمي ومحمد مصطفى هارون حضوريا بإحالة أوراق كل من "ماضي ع  س"  وشقيقه سراج وشقيقهما  الهارب عبد الرحمن إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهم.

وتعود احداث الواقعة في السابع عشر من شهر أبريل لعام 2014  عندما عقد أولاد سنوسي وهم ماضي عيسي سنوسي محمد، 38 عاما حاصل على دبلوم  وشقيقه سراج 26 سنة وشقيقهما عبد الرحمن مقيمين عزبة ضيف الله بمركز العدوة على قتل غريمهم إسلام ناجح جودة محمد للأخذ بالثار من عائلة جودة وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض السلاح الناري، بندقية آلية، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به، حتى أطلق المتهم الثالث "الهارب"، من سلاحه الناري أعيرة نارية قاصدًا قتله، "أخذًا بالثار" والتي أودت بحياته حال تواجد الأول والثاني فى مسرح الجريمة للشد من أزره.
 
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بالاتفاق على ارتكاب تلك الواقعة  ثأرًا للخصومة التي بينهم وبين المجني عليه وأعدوا لذلك سلاحُا ناريًا كان بحوزة الثالث وتوجهوا لمكان تواجده، وتمكنوا من قتله وأن قصدهم من ذلك إزهاق روحه.
 
 فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 6911 /2014 جنايات مركز العدوة و المقيدة برقم 1937  /2014 جنايات كلى شمال المنيا.
 
 
 

 


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