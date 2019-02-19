جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن سنة لمندوب مبيعات لابتزازه طالبة

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، بالسجن سنة للمدعو " ح. ح. ع " مندوب مبيعات، لاتهامه بتهديد وابتزاز المجنى عليها " ض. م. ع " طالبة، صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد عبد الحميد عبد الجواد والمستشار وائل رجب السيد، فى القضية رقم 17313 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل.

كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ببلاغ من المجنى عليها، بقيام شخص بتهديد طالبة بنشر صورها الشخصية.

كانت تحريات ضباط إدارة لتكنولوجيا المعلومات، توصلت قيام المدعو " ح. ح. ع " مندوب مبيعات، بإرسال رسائل للمجنى عليها " ض. م. ع " طالبة عبر برنامج الواتس اب الخاصة بها، تحتوى على صور شخصية خاصة وطلب منها مبلغ 15 ألف جنيه مقابل عدم نشرها، وانه حصل عليها عقب اختراقه لحسابها الشخصى.

تم القاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، التى إحالته لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن سنة.