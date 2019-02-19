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جمعية فلكية: إكليل يشبه "القلب" بسماء جدة قبل يوم واحد لأكبر بدر عملاق

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:30 ص
جمعية فلكية: إكليل يشبه "القلب" بسماء جدة قبل يوم واحد لأكبر بدر عملاق اكليل يشبه القلب بسماء جدة
كتب محمود راغب
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سجل مساء أمس الإثنين 18 فبراير 2019 وقبل يوم واحد من أكبر بدر عملاق هذه السنة ظهور " الإكليل " حول القمر  الذى يكون فى الغالب دائرى، إلا أنه وفي منظر استثنائي ظهر بشكل يشبه "القلب" بسماء مدينة جدة .

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن الاكليل من الظواهر الجوية البصرية عبارة عن طوق من الضوء حول القمر يكون مشاهدا بالعين المجردة عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.
 
القمر هذه الليلة مضاء بنسبة  98 % ، والإكليل ينتج عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية اأمام القمر وهي ظاهرة تحدث فى كل مكان حول العالم وبشكل متكرر.

والإكليل عادة يكون صغير الحجم  حيث يبلغ قطرة بضع درجات ويكون قريب إلى القمر ، ويمكن فى بعض الأحيان أن يظهر له عدة ألوان.

وأفضل وقت لرصد الإكليل عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل مقارنة مع باقى أطوار القمر، وذلك لأن كمية الضوء كبيرة ولكن يمكن أن تتشكل فى باقى الأطوار وفى مناسبات نادرة يمكن يظهر الإكليل والهالة ذات الحجم الأكبر سويا فى نفس التوقيت.

إكليل يشبه "القلب" بسماء جدة
إكليل يشبه "القلب" بسماء جدة

 


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اكليل يشبه القلب

بسماء جدة

بدر عملاق




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