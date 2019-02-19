جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية مارس

الإسكندرية أسماء على بدر

شدد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بالإسراع فى الانتهاء من أعمال الامتحانات، على أن يتم إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول فى بداية شهر مارس القادم.

وقال بيان الجامعة، إن رئيس الجامعة رحب بالدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التدويل الأكاديمى، وكلفها بالانتهاء من خريطة التعاون الأكاديمى للكليات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية داخل مصر وخارجها، وذلك فى إطار الاهتمام باعتبار عام 2019 هو عام التدويل الأكاديمى للجامعة، ومراجعة كافة الاتفاقيات التى وقعتها جامعة الإسكندرية للنظر فى موقفها من التفعيل .

و كما أعلن أن الجامعة استكملت 23 وحدة للقياس والتقويم بجميع كليات ومعاهد الجامعة، بنسبة تصل لـ100%، وفرت خلالها الجامعة كل ما يلزم من إمكانيات لوحدات التصحيح الإلكتروني.

وقرر المجلس اتخاذ ما يلزم لإنشاء حساب للطلاب الوافدين على موقع بنك المعرفة المصرى، وتفعيله للاستفادة مما يقدمه من خدمات، كما قرر تفعيل مقرر الابتكار وريادة الأعمال، ومقرر خدمة المجتمع بهدف تغيير ثقافة الطالب الجامعى من طالب متلقى للمعلومات لطالب باحث عن المعلومة، وذلك فى إطار خطة الجامعة للتحول لتكون جامعة تتمحور حول الطالب Student-Centered University.

كما أوصى المجلس بإعفاء الطلاب الوافدين من مقرر حقوق الإنسان، مع التأكيد أن الطالب الوافد سيتاح له الاطلاع على الإعلان العالمى لحقوق الانسان كحد أدنى.

واستعرض المجلس تقريرا عن الأنشطة الطلابية خلال شهر يناير، والتى تمثلت فى تحقيق جامعة الإسكندرية لـ7 ميداليات متنوعة فى البطولة الأفروعربية بجامعة أسوان، بالإضافة للفوز بكأس الأكثر مشاركة وتميزًا فى الملتقى الأول للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، وحصولها على المركز الاول والدرع العام فى أسبوع شباب الجامعات (الذى يأتى فى المرتبة الثانية فى الأهمية بعد دورة الشهيد الرفاعى) .

وأحيط المجلس بضرورة التزام الكليات بقبول النسبة المقررة فيما يخص الالتحاق بالبرامج العلمية المتخصصة فى الكليات طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص البرامج الجديدة على إلا تزيد نسبة الالتحاق بالبرامج الجديدة عن 35% من طلاب الانتظام.

كما استعرض الدكتور سامح فوزى نخلة المدير التنفيذى لمركز القياس والتقويم، تقريرا لمركز القياس والتقويم عن امتحانات خريف العام الجامعى 2018/2019، وأوضح التقرير تضاعف نسبة التصحيح الإليكترونى إلى 3 أضعاف مثيله فى خريف عام 2017/2018، معلنًا أن الجامعة قد تم فيها تصحيح ما يقرب من 600 الف ورقة امتحانية إلكترونيًا، معلنًا بذلك عن مسابقة وحدات القياس والتقويم، والتى تنتهى فى 15 مارس لتحديد أفضل كلية ملتزمة بمعايير القياس والتقويم .

كما استعرض الدكتور يسرى طه المدير التنفيذى للبرامج الخاصة بكلية الهندسة، تجربة كلية الهندسة فى تطبيق النظام الإليكتروني(الباركود ) لبرنامج الساعات المعتمدة المطبق على طلاب المسار العام، بالمستوى الصفرى (السنة الإعدادية) كنظام إلكترونى متكامل لتسجيل الطلاب وكافة الخدمات التعليمية الأخرى وقد قرر المجلس تعميم التجربة على جميع الكليات.