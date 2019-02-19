تنفيذ 384 قرار وحالة إزالة فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 8 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و89 قضية تموين متنوعة.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، 3 قضايا اتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، و3 قضايا سلاح أبيض، و11 قضية متنوعة في مجال ضبط المسطحات، و986 مخالفة وجنحة مرورية، و85 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 1090 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و384 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.