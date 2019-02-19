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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:03 م
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تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بترا للصناعات الهندسية الأردنية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:53 م
تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بترا للصناعات الهندسية الأردنية لقاء الفريق عبد المنعم التراس ووفد أردنى
كتب زكى القاضى
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التقى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، محمد البرقاوى والمهندس سمير حامد الفتينى مدير شركة بترا للصناعات الهندسية الأردنية، وذلك لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

 

وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء العرب، دعما لخطط التنمية وزيادة نسب المكون المحلى، حيث تم بحث التعاون فى مجال المعدات وتجهيزات التكيف المركزى لخدمة مشروعات التنمية وزيادة نسب المكون المحلى مستقبلا، من خلال عقد شراكة تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر والسوق العربية.


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