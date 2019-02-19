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تعرف على جهود وزارة الداخلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:27 ص
تعرف على جهود وزارة الداخلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة عقار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهرالنيل.
 
 ونجحت مديرية أمن القليوبية في  تأمين تنفيذ (70) قرار إزالة متنوعة، فيما آمنت مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ (31) قرار إزالة، وآمنت مديرية أمن كفرالشيخ تنفيذ (19) قرار إزالة متنوع.
 
وتمكنت مديرية أمن المنيا من تأمين تنفيذ (44) قرار إزالة متنوع، وآمنت مديرية أمن قنا تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لحالات تعدى على الرقعة الزراعية بمركز شرطة أبوتشت، وآمنت مديرية أمن بورسعيد تنفيذ (49) قرار إزالة متنوع.
 
 
 
 
 

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