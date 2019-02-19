تعرف على أبرز المعلومات عن قانون المترولوجيا الجديد المنظور أمام البرلمان

كتبت إيمان على

تستعد اللجنة المشتركة من لجان التعليم، والصناعة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، للانتهاء من مشروع قانون "المترولوجيا " المقدم من الحكومه ،خلال الأيام المقبلة.

ويرصد "اليوم السابع " أبرز المعلومات عنه :

- يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي

- ينشئ المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا.

- يضمن بالقانون حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.

-كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.