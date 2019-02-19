تشييع جثمان الشهيد محمد السنباطى فى مسقط رأسه بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

شيع المئات من أبناء قرية طرينة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، جثمان الشهيد محمد إبراهيم السنباطى مقيم عزبة الحبس التابعة للوحدة المحلية لقرية طرينة، والذى استشهد برصاص إرهابيين على الحدود الغربية.

وشارك فى تشييع الجثمان العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، وعدد من المجندين زملاء الشهيد، حيث وصل جثمان الشهيد إلى القرية، مساء اليوم الثلاثاء، وأدى الأهالى صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، وقام زملاء الشهيد بحمله على أكتافهم ملفوفا بعلم مصر، وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر عائلته.