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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:16 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 15208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2446 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 19118 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 720 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة. 
 

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