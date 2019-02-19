تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها البنوك

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسرة 9.18 نقطة، لتصل إلى مستوى 10025.07 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 1.3 مليون سهم بقيمة 29.7 مليون ريال قطرى عبر 940 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.36%.