video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:17 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات بورصة قطر
إضافة تعليق
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسرة 52 نقطة، ليغلق عند مستوى 9982.25 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 263.3 مليون ريال قطرى عبر 5541 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقر 4 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.91%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها البنوك

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة