تداول 371 شاحنة بضائع و25 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19سفينة، وتم تداول 371 شاحنة بضائع، و25 سيارة.

وشملت حركة الواردات 177 شاحنة و14 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 194 شاحنة بضائع و 11سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة محبة ومغادرة السفينة بوسيدون أكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة محبة.

كما يشهد ميناء نويبع وصول و سفر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول و سفر السفينة سينا .