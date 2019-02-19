تداول فيديو لطلاب مدرسة بالدقهلية يصففون شعرهم أثناء شرح المعلمة

الدقهلية شريف الديب

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لعدد من الطلاب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الحوال المتميزة للغات بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية.

ويظهر فى الفيديو الطلاب يقومون باللعب وسط حالة من الفوضى والتسيب داخل الفصل، كما ظهر قيام طالبين آخرين فى نهاية الفصل أحدهما يمسك "مشط" ويقوم بتصفيف شعر زميل له وهو جالس على كرسى يشبه "الحلاق"، وآخر يلعب بـ"الموبيل" وذلك أثناء تواجد المدرسة داخل الفصل والشرح على السبورة.

وتسبب الفيديو فى حالة من الغضب لأولياء الأمور واتهموا المدرسة والإدارة بالإهمال.

ومن جانبه أكد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه وجه مدير إدارة السنبلاوين التعليمية بفحص الفيديو ومعرفة مدى صحته.

وعلى جانب آخر، أكد محمد جبارة مدير إدارة السنبلاوين التعليمية، أنه شكل لجنة على الفور للتحقيق فى الواقعة وتبين صحتها، وأنه تم تحويل المسئولين والمشرفين بالمدرسة إلى الشئون القانونية، وأنه سوف يتم اتخاذ قرار بشأن الواقعة خلال الأسبوع الحالى ومجازاة كل مقصر، ومشددا على أنه لن يسمح بأى تجاوزات بالعملية التعليمية إذا كان من الطلبة أو المدرسين وعلى الجميع الالتزام بالاحترام.