تحرير 1451مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 37 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 27 شقة مفروشة 22 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .