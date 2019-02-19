تحديد جلسة محاكمة عاجلة لعامل نظافة تحرش بسيدة مرتديا نقاب فى مستشفى بدمياط

قررت النيابة العامة بدمياط إحالة رجب عبد السلام 22 سنة عامل نظافة ومقيم بمركز مغاغة بمحافظة المنيا لجلسة عاجلة أمام محكمة جنح بندر دمياط على خلفية قيامه بارتداء نقاب والتحرش بإحدى السيدات بمستشفى الرمد بدمياط.
كان أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى، قد تمكنوا من ضبط المتهم أثناء تحرشه بإحدى السيدات داخل المستشفى مرتديا النقاب، حيث تبين أن المتهم عامل نظافة مؤقت بمجلس مدينة دمياط.
تم تسليم المتهم إلى قسم شرطة اول دمياط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة التى حددت له جلسة محاكمة عاجلة.
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