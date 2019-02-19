تحت شعار "لا للحرب".. فنزويلا تقرر إقامة حفلين على حدودها

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قررت الحكومة الفنزويلية إقامة حفلين موسيقيين على حدودها مع كولومبيا بنهاية الأسبوع الجارى ردا على الحفل الموسيقى الخيرى الذى دعا إليه الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون لتمويل شراء مواد طبية وغذائية لإغاثة الشعب الفنزويلى.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن وزير الإعلام الفنزويلى خورخى رودريجيز قوله إن حكومة بلاده تخطط لتنظيم حفلين موسيقيين يومي 22 و23 فبراير على جسر سيمون بوليفار، الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا، وذلك تحت شعار ( لا للحرب .. ارفعوا أيديكم عن فنزويلا).

وأضاف رودريجيز أن الحكومة ستقدم أيضا المساعدات الغذائية إلى السكان الفقراء في مدينة كوكوتا على الجانب الكولومبي من الجسر، حيث يتم تخزين المساعدات الغربية لنقلها إلى فنزويلا.

ويتهم الرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو جهود الإغاثة الغربية التي يتم تنسيقها مع المعارضة في بلاده، بأنها جزء من عمل منظم ومنسق للإطاحة نظامه.