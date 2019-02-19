video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحت شعار "لا للحرب".. فنزويلا تقرر إقامة حفلين على حدودها

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:43 ص
تحت شعار "لا للحرب".. فنزويلا تقرر إقامة حفلين على حدودها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

قررت الحكومة الفنزويلية إقامة حفلين موسيقيين على حدودها مع كولومبيا بنهاية الأسبوع الجارى ردا على الحفل الموسيقى الخيرى الذى دعا إليه الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون لتمويل شراء مواد طبية وغذائية لإغاثة الشعب الفنزويلى.
ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن وزير الإعلام الفنزويلى خورخى رودريجيز قوله إن حكومة بلاده تخطط لتنظيم حفلين موسيقيين يومي 22 و23 فبراير على جسر سيمون بوليفار، الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا، وذلك تحت شعار ( لا للحرب .. ارفعوا أيديكم عن فنزويلا).
وأضاف رودريجيز أن الحكومة ستقدم أيضا المساعدات الغذائية إلى السكان الفقراء في مدينة كوكوتا على الجانب الكولومبي من الجسر، حيث يتم تخزين المساعدات الغربية لنقلها إلى فنزويلا.
ويتهم الرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو جهود الإغاثة الغربية التي يتم تنسيقها مع المعارضة في بلاده، بأنها جزء من عمل منظم ومنسق للإطاحة نظامه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مظاهرات فى الأرجنتين ضد تدخل واشنطن بشئون فنزويلا

صور.. احتجاجات فى الأرجنتين ضد تدخل واشنطن بشئون فنزويلا

فنزويلا تمنع أعضاء بالبرلمان الأوروبى من دخول البلاد

فنزويلا

نيكولاس مادورو

الحدود الفنزويلية الكولومبية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة