تجديد حبس أمين شرطة بالأميرية بتهمة التعاون مع تجار المخدرات 45 يوما

كتب على عبد الرحمن

قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، تجديد حبس أمين شرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه وآخرين من زملاؤه بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم فى قسم شرطة الأميرية.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، جوزيف إدوارد زكى، والمستشار شادى سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى، وأثناء تعيينهم خدمات ليلة قاموا بالتواصل مع تجار المخدرات، وإبلاغهم عن المأموريات التى تستهدفهم مقابل حصول كل أمين شرطة على مبالغ مالية.