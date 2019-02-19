تجاهلت ترامب.. هيلارى كلينتون تحتفل بيوم الرؤساء الأمريكان

كتبت - هبة مكى

قد لا تكون هيلارى كلينتون قد نجحت فى سباقها الرئاسى للولايات المتحدة الأمريكية، وخسرت المنصب أمام الرئيس الحالى دونالد ترامب، لكنها لا تزال تحتفل بيوم الرؤساء بتكريم قلة مختارة من القادة السابقين للبلاد.

كانت هيلارى قد نشرت أمس على حسابها على الانستجرام، صورة لباراك أوباما وزوجته ميشيل، وجيمى كارتر وبيل كلينتون زوج هيلارى، إلى جانب رسالة تقول "يوم رؤساء سعيد".



وتنوعت التعليقات على صورة هيلارى، التى اختلفت بين الرفض والقبول للصورة التى نشرتها، فوصف البعض السيدة الأولى السابقة ووزيرة الخارجية "بالفظة" لدعوتها تكريم ثلاثة فقط من الرؤساء السابقين، وتجاهل ذكر الرئيس الحالى دونالد ترامب، بالإضافة إلى جورج دبليو بوش.

بينما أشاد آخرون بكلينتون للاحتفال بالقادة الديمقراطيين الثلاثة السابقين، بالإضافة إلى العضو الشرفى والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

فقال أحدهم :"3 من أفضل الرؤساء من أى وقت مضى وواحد سيدة أولى لا تصدق يذكرهما امرأة مذهلة، أنت يا هيلاري كلينتون "، بينما علق آخر:" تجعلنا هذه الصورة نتذكر حينما كان مكتب الرئيس يمثل الشرف والاحترام"، وطالبها البعض بعدم الاستسلام فى معركة الرئاسة والترشح مرة أخرى فى النتخابات.



بعض من التعليقات

وكان من بعض التعليقات الرافضة "خاسرة متألمة"، وتساءل آخر: "لكن أين ترامب؟ أليس هو الرئيس؟" ، وآخر :" عيد رؤساء سعيد، وأنا سعيد بأنك لست واحدة منهم".