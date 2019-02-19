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تأجيل طعون المتهمين بقضية "أجناد مصر" على أحكام الإعدام والمؤبد لـ19 مارس

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:07 م
تأجيل طعون المتهمين بقضية "أجناد مصر" على أحكام الإعدام والمؤبد لـ19 مارس محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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أجلت محكمة النقض اليوم، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أجناد مصر"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد لجلسة 19 مارس للمداولة.
 
 
وقضت محكمة جنايات الجيزة، فى 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 متهمًا، والمؤبد لـ17 متهمًا، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ 5 متهمين، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.
 
 
ونسبت نيابة أمن الدولة للمتهمين فى أمر الإحالة، أنهم فى 2013، أنشأوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
 
 
كما وجهت النيابة لهم، "تفجير كمين جامعة القاهرة"، ما أسفر عن استشهاد العقيد طارق المرجاوى، وإصابة مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة.

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