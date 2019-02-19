video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بوتين يجرى مباحثات عبر الهاتف مع الملك سلمان

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:37 م
بوتين يجرى مباحثات عبر الهاتف مع الملك سلمان الملك سلمان بن عبد العزيز
رويترز
إضافة تعليق

قالت وكالة "تاس" الروسية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى مباحثات عبر الهاتف مع العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن بوتين والملك سلمان أكدا استعدادهما لمواصلة التنسيق بشأن أسواق الطاقة العالمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين فى قضايا حقوقية بالرياض

الملك سلمان : السعودية متضامنة مع حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة

الملك سلمان

فلاديمير بوتين

روسيا

السعودية

اخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة