بوتين يجرى مباحثات عبر الهاتف مع الملك سلمان

رويترز

قالت وكالة "تاس" الروسية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى مباحثات عبر الهاتف مع العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن بوتين والملك سلمان أكدا استعدادهما لمواصلة التنسيق بشأن أسواق الطاقة العالمية.