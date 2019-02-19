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"بالقانون".. 3 مكتسبات فقط للزوجة فى حالة نشوزها.. تعرفى عليها

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:00 ص
"بالقانون".. 3 مكتسبات فقط للزوجة فى حالة نشوزها.. تعرفى عليها خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تحدث الخلافات بين الأزواج من وقت لأخر، وبعض تلك الخلافات لا يستطيعون السيطرة عليها، ليتجه كلاً منهما لطريق القضاء لحفظ حقه، ومن بين الطرق التى يلجئ إليها الزوج؛ لإجبار زوجته على طاعته، هو رفع دعوى "الطاعة"، والتى أن تم قبولها فتجبر الزوجة على العودة لبيت الزوجية، وإذا رفضت تعتبر "ناشز".

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز الحقوق التى تسقط عن الزوجة فى حالة الحكم بنشوزها، والحقوق الأخر التى لا تسقط بذلك النشوز.

1- يسقط حق الزوجة الناشر فى النفقة الشرعية الواجبة على زوجها تجاهها (مأكل،ملبس،مشرب)، وإذا حدث الطلاق لا تستحق تلك النفقة أيضًا أثناء فترة العدة الشرعية.

2-  يسقط حق الزوجة الناشز فى  الحصول على نفقة المتعة إذا حدث الطلاق، خاصة إذا ما كان الطلاق حدث برغبة الزوجة.

3- يبقى حق حصول الزوجة الناشر على "مؤخر الصداق" ثابت بصرف النظر عن نشوزها من عدمه.

4- يبقى للزوجة الناشز حقها فى الحصول على منقولاتها كاملة؛ فالمنقولات مملوكة للزوجة.

5- حقوق الصغار لا تتأثر بنشوز الزوجة، حيث أنها حق أصيل للصغار وحدهم دون غيرهم.      

 


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