باكستان تحذر من تداعيات انتقام الهند على محادثات السلام بين أمريكا وطالبان

رويترز

قال سفير باكستان فى كابول زاهد نصر الله اليوم الثلاثاء إن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ستتأثر إذا لجأت الهند إلى العنف ردا على هجوم مميت وقع فى كشمير.

وجاءت تصريحات نصر الله فى الوقت الذى تصاعد فيه التوتر بشدة بين بلاده والهند بعد الهجوم الذى وقع فى القسم الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير يوم الخميس. وقُتل فى الهجوم 40 من قوات الأمن، وأعلنت جماعة جيش محمد الإسلامية المتشددة التى تنشط فى باكستان مسؤوليتها عنه.

ويقول المبعوثون الأمريكيون إن لباكستان دورا مهما فى محادثات السلام فى أفغانستان لصلاتها بطالبان.

ومن المقرر أن يجتمع المبعوث الأمريكى الخاص إلى أفغانستان زلماى خليل زاد مع ممثلين لطالبان يوم 25 فبراير فى الجولة التالية من المحادثات التى تهدف إلى إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.