انطلاق مهرجان افلام المرأة غدا بأسوان.. وعرض فيلم "بين بحرين" لأول مرة

وكشف رئيس المهرجان، عن أبرز الفنانين المشاركين هذا العام وهم كل من الفنانة ليلي علوى، ومنى زكى، مني شلبي، محسنة توفيق، والفنانة درة، ومنة فضالى، يسرا اللوزى، ونسرين أمام، مي سليم، ريم البارودي، أحمد وفيق، ندى بسيوني، باسم سمرة، شريف رمزي، مادلين طبر، سناء يوسف، لقاء الخميسي، والفنانة الأمريكية بربارا، والفنانة المغربية سناء العكروت، والفنان أحمد عبد العزيز.



وأكد أن أهم الأفلام المشاركة بالمهرجان هو فيلم "لا أحد هناك" من إخراج أحمد مجدى، وفيلم ورد مسموم من بطولة محمود حميدة وإخراج أحمد فوزي، وفيلم بين بحرين من إخراج أنس طلبة كعرض عالمي أول، وسيتم توزيع الجوائز المالية على الأفلام الفائزة حيث تبلغ قيمة جائزة التقيم للأفلام 50 ألف جنيه مقدمة من نقابة السينمائيين.



وأشار إلى أن المهرجان يتضمن لأول مرة عرض "برنامج نظرة"، والذى سيتم عرضه بقصر ثقافة أسوان، على هامش فعاليات المهرجان، فضلا عن عرض 20 فيلما قصيرا، وعرض 3 أفلام مصرية لأول مرة، ومن المقرر أن تتولى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرجة الفرنسية جوليا مارزوفا ويسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى عبد لله.