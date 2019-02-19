انطلاق مؤتمر صحفى مشترك لوزير التعليم العالى ونظيره السودانى

كتب محمود راغب

عقد منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ونظيره السودانى الدكتورالصادق الهادى المهدى وزير التعليم العالي والبحث العلمى السودانى، مؤتمرا صحفيا بدار ضيافة جامعة عين شمس، وذلك عقب افتتاح فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، والذى يعقد على مدار يومين بجامعة عين شمس.

وينظم الملتقى قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى، بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ويحضره عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والجامعات السودانية

يأتى هذا الملتقى تنفيذا للبرنامج التنفيذى المشترك بين البلدين، والذى تم توقيعه فى أكتوبر، 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالي فى البلدين واستراتيجية البحث العلمى في مصر والسودان والتعاون فى مجال البحث العلمي، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.