انتحار شاب ألقى نفسه من أعلى كوبرى كفر الزيات بالغربية

الغربية - محمد طارق

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وقوات الإنقاذ النهرى والمسطحات من جهودها للبحث عن شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى كفر الزيات بفرع نهر النيل.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى الكوبرى بفرع نهر النيل بكفر الزيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة برئاسة مأمور مركز كفر الزيات والرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى والمسطحات وبمشاركة عدد من الصيادين وجار عمليات البحث عن الشاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.