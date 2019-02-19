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اليوم.. سماع أقوال مسئول ملف الإخوان فى إعادة محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:00 ص
اليوم.. سماع أقوال مسئول ملف الإخوان فى إعادة محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، لأقوال مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.


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