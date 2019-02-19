اليوم.. ثانى جلسات محاكمة 15 طالبا متهما بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى

كتب إيهاب المهندس

تنظر اليوم الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، ثانى جلسات محاكمة 15 طالبا من بينهم 11 هاربا، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا والعراق وتلقى تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين.

وتضمن أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة فى جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثانى محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

بينما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقى تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق أغراضها، بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابى بالعراق وسوريا الذى يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه فى ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.

كما وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت قيامة بحيازة سلاح لاستعماله فى ارتكاب جرائم إرهابية، كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادى عشر خالد الشباسى شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم فى الداخل والخارج بأن استخدموا "الفيس بوك" فى مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.