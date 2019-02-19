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"اليوم السابع" ينفرد بنشر أول صورة لـ"الحسن عبد الله" إرهابى الدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:13 ص
"اليوم السابع" ينفرد بنشر أول صورة لـ"الحسن عبد الله" إرهابى الدرب الأحمر الحسن عبد الله إرهابى الدرب الأحمر
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ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صور للإرهابى مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن الإرهابى يدعى الحسن عبد الله ويبلغ من العمر 37 عاماً.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.

                       

 


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