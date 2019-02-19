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اليوم السابع: بعد استشهاد 3 من رجال الشرطة بالدرب الأحمر.. الثأر للشهداء

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:43 م
اليوم السابع: بعد استشهاد 3 من رجال الشرطة بالدرب الأحمر.. الثأر للشهداء اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا، الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها الثأر للشهداء ومقتل 16 إرهابيا بالعريش، إضافة إلى تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة.
 
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الدرب الاحمر

حادث ارهابى

تفجير الدرب الاحمر




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