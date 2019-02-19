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"الوطنى لتخطيط واستخدامات الأراضى" يخصص 3185 فدانا لإقامة مدينة رشيد الجديدة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:36 م
"الوطنى لتخطيط واستخدامات الأراضى" يخصص 3185 فدانا لإقامة مدينة رشيد الجديدة أراضى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة، أنه تم المركز وافق على إعادة تخصيص مساحة 3185 فدانا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة رشيد الجديدة".

 

وأضاف اللواء ناصر فوزى، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة 4 أفدنة بناحية الترامسة لاستخدامها فى إقامة مدرسة الأهرام، وفى محافظة سوهاج تمت الموافقة على تخصيص مساحو 2079 متر مربع لاستخدامها فى إقامة مدرسة ثانوى عام بمركز ساقتله بمحافظة سوهاج وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تقررها أجهزة الدولة المعنية.

 

وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوافر كافة الخدمات اللازمة للمواطن فى جميع المحافظات، أكد أنه فى محافظة سوهاج تمت الم وافقة على إعداة تخصيص مساحة 53 فدانا بناحية نجوع مازن مركز دار السلام لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة معالجة صرف صحى.

 

وفى محافظة قنا، تمت الموافقة على تخصيص مساحة 94 فدانا لاستخدامها فى إقامة محطة طاقة شمسية ناحية بكلاحين بمدينة قفط.


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