النيابة تكشف لغز العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالسلام

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال فتاتين فى واقعة العثور على جثة شاب داخل منزل بمدينة السلام، وقالتا إنهما حضرتا لزيارته وفور دخولهما محل الواقعة اكتشفتا وفاته.

كما كشفت تحقيقات النيابة مع حارس العقار الذى يقطن به الشاب، أن صديقتى المجنى عليها كانتا تترددان عليه دائمًا لقضاء سهرات ليلية، ويوم الواقعة وفور صعودهما إلى شقته اكتشفتا وفاته، وبصعوده وجده ملقى أرضًا وبجواره كمية من مخدر الاستروكس.

من جانبها قررت النيابة، إخلاء سبيل الفتاتين لعدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.

كان انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة واقعة العثور على جثة شاب مستوفيا بمدينة السلام. وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود شبه جنائية وأن الشاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة استروكس زائدة.