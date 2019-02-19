النيابة الإدارية بديرمواس تحقق فى واقعة غلق 6 وحدات صحية بقرى المركز

فريق المحافظات

تجرى النيابة الإدارية بمركز ديرمواس جنوب المنيا تحقيقا موسعا حول إغلاق 6 وحدات صحية بقرى منشأة سمهان وطوخ وبني عمران وتانوف وبني سالم وكفر خزام .

وتلقت النيابة بلاغا من المهندس علي غلاب رئيس مدينة ديرمواس متضمنا قيامه بالمرور على الوحدات الصحية المشار إليها وبرفقته رئيس التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس يوم الأحد الموافق 17/2/2019 مساء فوجدها مغلقة فقام باثبات ذلك بتقرير المرور وعلى الفور قام المستشار عصام رفعت الشريف مدير النيابة باحالة الأوراق إلى المستشار وليد زكريا الوكيل العام الأول لإجراء التحقيق اللازم مع الأطباء والممرضين والموظفين النوبتجيبن بتلك الوحدات تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمه التاديبية.