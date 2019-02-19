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النمسا: لن نتسلم المقاتلين الأجانب فى صفوف داعش وحماية شعبنا أولوية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:03 ص
النمسا: لن نتسلم المقاتلين الأجانب فى صفوف داعش وحماية شعبنا أولوية سباستيان كورتس مستشار النمسا
أ ش أ
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أكد سباستيان كورتس مستشار النمسا رفض بلاده استقبال المقاتلين الاجانب فى صفوف تنظيم داعش الارهابى والمقبوض عليهم حاليا فى سوريا وذلك ردا على دعوة الرئيس الامريكى دونالد ترامب للدول الاوروبية بتسلم رعاياها من هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم فى اوروبا.


وقال كورتس فى تصريح له مساء أمس الإثنين أن حماية شعبنا لها "الأولوية القصوى"خاصة من أولئك الذين ارتكبوا جرائم ارهابية خطيرة.

وكانت فرنسا والدنمارك وبريطانيا قد رفضوا طلب ترامب باستعادة مقاتلى "داعش "الذين تم القبض عليهم فى سوريا من قبل التحالف الدولى من أجل تقديمهم إلى العدالة فى بلادهم حيث تعتبر باريس الجهاديين أنهم أعداء فرنسا وتستثنى حالات فردية للقاصرين.

وأضاف كورتس أنه لا يغلق الباب نهائيا وهناك حالات قليلة يجب بحثها مع الادارات المعنية مشيرا الى ان موقف النمسا لن يؤثر على القمة الامريكية النمساوية والتى ستعقد فى البيت الابيض بعد غد "الأربعاء" بين الرئيس الامريكى ومستشار النمسا .


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النمسا

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سباستيان كورتس




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